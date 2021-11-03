Konya Karapınar'da icradan satılık tarla

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Konya Karapınar'ın Sandıklı Mahallesi’nde 105 bin 300 metre kare tarlanın üçte bir hissesi yani 35 bin 100 metre karesi icra yoluyla satılıyor.
Konya Karapınar'da icradan satılık tarlanın muhammen bedeli 210 bin 600 TL.
1. Satış Günü : 20/12/2021 günü
2. Satış Günü : 17/01/2022 günü
Satış Yeri : Karapınar Belediyesi Düğün Salonu
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