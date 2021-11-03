Konya Karapınar'da icradan satılık tarla

Konya Karapınar'ın Sandıklı Mahallesi’nde 105 bin 300 metre kare tarlanın üçte bir hissesi icra yoluyla satılıyor. Konya Karapınar'da icradan satılık tarlanın muhammen bedeli 210 bin 600 TL.