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Konya Kulu’ya Adalet Binası yapılıyor

Adalet Bakanlığı, Konya ilçesi Kulu’ya Adalet Binası yaptırıyor. Bakanlık Kulu Adalet Binası işi için ihaleye çıktı. İşte ihale detayları:
Konya Kulu’ya Adalet Binası yapılıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı, Konya ilçesi Kulu’ya Adalet Binası yaptırıyor. Bakanlık Kulu Adalet Binası işi için ihaleye çıktı.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 21.06.2021

İhale konusu işin içeriği “1 kat bodrum + 1 kat zemin + 2 normal kat olmak üzere toplam 6387,80 m2 1 adet betonarme karkas Adalet Binası yaptırılacak” olarak ifade edildi. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com


 

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