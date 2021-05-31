Konya Kulu’ya Adalet Binası yapılıyor

Adalet Bakanlığı, Konya ilçesi Kulu’ya Adalet Binası yaptırıyor. Bakanlık Kulu Adalet Binası işi için ihaleye çıktı. İşte ihale detayları:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı, Konya ilçesi Kulu’ya Adalet Binası yaptırıyor. Bakanlık Kulu Adalet Binası işi için ihaleye çıktı.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 21.06.2021

İhale konusu işin içeriği “1 kat bodrum + 1 kat zemin + 2 normal kat olmak üzere toplam 6387,80 m2 1 adet betonarme karkas Adalet Binası yaptırılacak” olarak ifade edildi.

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