  • BIST 115.153
  • Altın 388,564
  • Dolar 6,8480
  • Euro 7,6874
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 25 °C
»

Konya merkezli 18 ilde FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

Konya merkezli 18 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu 29 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.
Konya merkezli 18 ilde FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

Konya merkezli 18 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu 29 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla 21'i muvazzaf ve 8'i meslekten ihraç edilmiş 29 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18 ilde belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda zanlılardan 15'ini gözaltına aldı.

Adreslerinde bulunamayan 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir'de eğlence mekanı önünde silahlı kavga25 Haziran 2020 Perşembe 08:09
  • EGM'den bazı baro başkanlarının yaptığı yürüyüşe ilişkin açıklama24 Haziran 2020 Çarşamba 16:49
  • Eski Bodrum Belediye Başkanı Kocadon'a 'görevi kötüye kullanma'dan 1 yıl hapis cezası24 Haziran 2020 Çarşamba 16:44
  • Kadir Şeker'in tutukluluk hali sürecek24 Haziran 2020 Çarşamba 13:46
  • FETÖ örgütten olmayan askeri öğrencilere 'şekillendirme' ve 'sıfırlama' taktiği uygulamış24 Haziran 2020 Çarşamba 13:08
  • MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasının ilk duruşması başladı24 Haziran 2020 Çarşamba 12:11
  • Yargıtay çalışma izni olmayan kişiyi özel güvenlikçi yapan şirkete verilen cezayı onadı24 Haziran 2020 Çarşamba 11:25
  • Samsun'da özel harekat destekli DEAŞ operasyonunda 12 gözaltı24 Haziran 2020 Çarşamba 09:30
  • Şehit MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasının ilk duruşması yarın yapılacak23 Haziran 2020 Salı 16:27
  • Kayseri'de yargılanan FETÖ sanığı avukattan 'mülakatta kırmızı kravat takmamı istediler' itirafı23 Haziran 2020 Salı 16:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti