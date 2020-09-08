Konya merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik 'ankesör' operasyonunda 4 gözaltı

FETÖ'nün "mahrem abileri" tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkarılan, aralarında muvazzafların da olduğu 10 şüpheliden 4'ü yakalandı.

Konya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında muvazzafların da bulunduğu 10 zanlıdan 4'ü gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu mahrem abi ve imamlar tarafından ardışık arandıkları tespit edilen, 3'ü muvazzaf, 7'si ise askeri okuldan ihraç edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 5 ilde, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 4'ünü yakaladı. Adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.