Konya merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu

FETÖ'nün mahrem abileri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkarılan, aralarında muvazzafların da olduğu 20 şüpheliden 13'ü yakalandı.