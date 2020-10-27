Konya merkezli 8 ilde FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu: 8 gözaltı

Konya merkezli 8 ilde, FETÖ'nün mahrem abileri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 13 zanlıdan 8'i gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki askeri personelden sorumlu "mahrem abi" ile "mahrem imamlar" tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Zanlılardan 3'ünün muvazzaf, 3'ünün ihraç edilen eski askeri personel, 7'sinin ise askeri okullardan atılan örgüt mensuplarından oluştuğu belirtildi.

Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 8 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 zanlı yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.