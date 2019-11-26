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Konya Valisi: Ben kibirli biri değilim

Öğretmenler gününde öğretmen olarak gördüğü bir katılımcının oturuşunu kürsüden sert bir dille eleştiren Konya Valisi, çok üzüldüğünü, o sözleri kırmak ve azarlamak için söylemediğini belirtti.
Konya Valisi: Ben kibirli biri değilim

Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak'ın öğretmenler gününde öğretmen olarak gördüğü bir katılımcının oturuşunu kürsüden sert bir dille eleştirmesi gündemdeki yerini koruyor. 

Konuya ilişkin Habertürk Gazetesine açıklama yapan Vali Toprak, çok üzüldüğünü belirterek, "O sözleri kırmak ve azarlamak için asla söylemedim, bu olay beni derinden üzdü, böyle bir olayla gündeme gelmek istemezdim" dedi.

Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Bana her şey söyleyebilirsiniz ama kibirle asla özdeşleştirilmem. Bir gün kibir tuzağına düşeceksem, bu görev bana haram olsun".

Bir öğretmene asla böyle bir şey söylemeyeceğini belirten Vali Toprak, "Öğretmenler başımın tacı. Lise öğretmenlerimle görüştüğümde hala yanlarında esas duruşa geçerim. Benim tepkim öğretmenlere değildi" diye konuştu.

 

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