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Konya ve Mersin'de 5 milyon 212 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Konya ve Mersin'deki operasyonlarda ele geçirilen 5 milyon 212 bin litre kaçak akaryakıtın kolluk kuvvetlerinin tek seferde ele geçirdiği en yüksek miktar olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.
Konya ve Mersin'de 5 milyon 212 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, 03 Mart 2020 tarihinde Konya ve Mersin'de yapılan operasyonlarda 5 milyon 212 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Söz konusu kaçak akaryakıt, kolluk kuvvetlerinin tek seferde ele geçirdiği en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Konya KOM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) dağıtıcı lisanslı firmaya ait tankerden 12  bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi ve bu akaryakıtın söz konusu dağıtıcı firmaya ait Mersin ilinde bulunan bir dolum tesisinden yüklendiği tespit edildi. Mersin KOM Şube Müdürlüğünce söz konusu depolama tesisine yapılan aramada 5.2 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Konya ve Mersin ilindeki akaryakıt kaçakçılığı olaylarında yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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