  • BIST 1.393
  • Altın 458,144
  • Dolar 8,1660
  • Euro 9,7073
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya -1 °C
» »

Konya'da 2 tur otobüsü devrildi: Rus turistlerin de olduğu çok sayıda yaralı var

Konya'da 2 tur otobüsü devrildi: Rus turistlerin de olduğu çok sayıda yaralı var
Konya - Aksaray yolunun 2 farklı noktasında, buzlanma ve tipi nedeniyle 2 tur otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 1 Rus turist öldü, 29 kişi de yaralandı.

İlk kaza, saat 07.00 sıralarında, Konya- Aksaray kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. İzmir'den Kapadokya'ya yerli turistleri taşıyan Özkan Acar yönetimindeki 35 Z 5305 plakalı otobüs, buzlanma ve tipi nedeniyle kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada 36 yolcudan 13'ü, yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

İkinci kaza ise saat 09.30 sıralarında, Konya- Aksaray kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Antalya'dan Kapadokya'ya Rus turistleri taşıyan Cavit Yücesan'ın kullandığı 07 S 2580 plakalı otobüs, yine buzlanma ve tipi nedeniyle devrildi. 32 Rus yolcunun bulunduğu otobüste çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere götürüldü. 

YARALI TURİSTLER, BİRBİRİNİ TESKİN ETTİ 

Konya'da, çoğu Rusya uyruklu 32 turistin taşındığı tur otobüsünün buzlanma ve tipi nedeniyle devrildiği kazada Rus Elena Avtaıkına (43) yaşamını yitirirken, 16 turist de yaralandı. Kaza sonrası yaralılar, yoldan geçen sürücülerin çekiçle camı kırması sonucu otobüsten çıkabildi. Kazanın şokunu atlatamayan yaralı turistlerin, birbirlerine sarılarak, teskin ettiği görüldü. Yaralı bir turistin de cep telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayın yapması dikkat çekti. 16 turistin hastanede tedaviye alındığı öğrenildi. Rus turist Elena Avtaıkına'nın cansız bedeni ise otopsi için hastane morguna götürüldü. 

Öte yandan buzlanma ve tipi nedeniyle aynı yolda meydana gelen diğer tur otobüsü kazasında, 36 yerli turistten 13'ü yaralanmıştı. 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı
İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı
Minibüse çarpan cipin takla atma anı kamerada
Minibüse çarpan cipin takla atma anı kamerada
Sedat Peker'in villasında polis araması
Sedat Peker'in villasında polis araması
Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon
Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon
Kamyonetin altında kalmaktan kıl payı kurtuldular; o anlar kamerada 
Kamyonetin altında kalmaktan kıl payı kurtuldular; o anlar kamerada 
Konya'da askeri uçak düştü; Türk Yıldızı pilotu şehit oldu
Konya'da askeri uçak düştü; Türk Yıldızı pilotu şehit oldu
Son Eklenen Videolar
100 Yıllık Türkiye
100 Yıllık Türkiye
Telefonunu gaspettiği genç kız ile kardeşini aracıyla metrelerce sürükledi
Telefonunu gaspettiği genç kız ile kardeşini aracıyla metrelerce sürükledi
Bakan Pekcan'dan 'e-ticaret hacmi' açıklaması
Bakan Pekcan'dan 'e-ticaret hacmi' açıklaması
MHP Genel Başkanı Bahçeli: İbreti alem için 104 emekli amiralin rütbeleri sökülmeli
MHP Genel Başkanı Bahçeli: İbreti alem için 104 emekli amiralin rütbeleri sökülmeli
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Teravih namazı evde kılınacak
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Teravih namazı evde kılınacak
Tuzla'da 80 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Tuzla'da 80 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti