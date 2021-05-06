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Konya'da, 5 ton mazgal hırsızlığının 2 şüphelisi adliyede

Konya'nın Ereğli ilçesinde, fabrikadan 5 ton mazgal çaldığı iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan K.T. ve U.S.B., adliyeye sevk edildi.
Konya'da, 5 ton mazgal hırsızlığının 2 şüphelisi adliyede

Olay, dün Kargacı Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada meydana geldi. Fabrikadan 5 ton demir mazgal çalındığı ihbarı üzerine Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu mazgalları çaldığı şüphesiyle K.T. ve U.S.B., gözaltına alındı.

Sorgularının ardından 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Jandarma, çalınan mazgalların bulunması için de çalışmalarını sürdürüyor.  
 

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