Konya'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması

İl Hıfzısıhha Kurulu kararına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, gün içinde 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine karar verildiği belirtildi.

Alınan karara uymayanlara, Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılacağı belirtilen açıklamada, suç teşkil eden davranışlara ilişkin, TCK'nın 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, maskenin doğru ve düzenli şekilde kullanımı sağlamak amacıyla yarından itibaren her ilçe kaymakamlığınca belirlenecek, vatandaşların yoğun olarak bulunabileceği cadde ve sokaklar, insan yoğunluğu olan meydanlar ve toplu taşıma, araç durakları gibi alanlarda sigara içme kısıtlaması getirildiği anımsatıldı.