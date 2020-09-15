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Konya'da 'açık sınıf' uygulamasıyla eğitim yapılacak

KONYA'da yeni eğitim ve öğretim yılında koronavirüs tedbirleri kapsamında okul öncesinden, liseye kadar her kademe ve türden toplam 259 okulda, 'açık sınıf' uygulamasıyla eğitim yapılacak.
Konya'da 'açık sınıf' uygulamasıyla eğitim yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda 21 Eylül 2020’de aşamalı ve kontrollü bir şekilde yüz yüze eğitimler başlayacak. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü de yüz yüze eğitim öncesinde tüm okulları her türlü hijyen ve mesafe kurallarına uygun bir şekilde yeni eğitim yılına hazırladı. Ayrıca 'Konya İnsan Mektebi' projesi kapsamında okul öncesinden, liseye kadar her kademe ve türden toplam 259 okulda 'açık sınıf' uygulamasıyla eğitim yapılacak. Okulların kendi imkânları, oluşturulan sınıfın alan büyüklüğü ve ders müfredatı gibi konular çerçevesinde açık sınıflarda kaçar kişinin eğitim alacağı belirlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın alacağı kararlar doğrultusunda esneklik gösterecek bu uygulamanın, mevsim şartlarının zorlaştığı dönemlerde de farklı tema ve atölye çalışmalarıyla devam ettirilmesi planlanıyor.

'AMAÇ, DAHA GÜVENLİ BİR ORTAMDA EĞİTİM'

'Açık sınıf' uygulamasının hayata geçirileceği okullardan biri olan Karatay Belediyesi Fetihkent Anaokulu'nda da tüm hazırlıklar tamamlandı. Okul Müdürü Sevil Esmer, amaçlarının daha güvenlik bir ortamda eğitim vermek olduğunu belirterek şunları söyledi:

''Hayalden gerçeğe güneşe açılan açık sınıflar uygulaması, Konya İnsan Mektebi projesi kapsamında hayat buluyor. Anaokulundan, liseye kadar tüm eğitim kademelerinde 'açık sınıf' uygulaması hayata geçiriliyor. Biz de proje kapsamında okul bahçemizde yüz yüze eğitimin başlayacağı bu zaman zarfında onlara birbirinden güzel eğitim alanları oluşturduk. Amacımız daha güvenli bir ortamda eğitim etkinliklerini gerçekleştirmek. Proje kapsamında oluşturduğumuz alanlarımızda; yaşam beceri, sanat tasarım, kum havuzu, toprağa dokun, evcil hayvanları besleme, tiyatro ve drama oyun alanı, masal sahnesi, kitap okuma alanları, matematik kodlama, fen bilimi, doğa alanları ve zeka alanlarından oluşmaktadır. Ayrıca okul bahçemizde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak çocuklarımız için oluşturduğumuz spor ve oyun alanları mevcuttur. Açık sınıflarda çocuklarımıza daha sağlıklı ve güvenli alanlar oluşturmayı hedefledik.''

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