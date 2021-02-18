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Konya'da balıkçılar eksi 18 derecede donan Beyşehir Gölü'nde buzları kırarak avlanıyor

Konya'da balıkçılar eksi 18 derecede donan Beyşehir Gölü'nde buzları kırarak avlanıyor
Konya'da geçimini balıkçılıkla sağlayanlar, yüzeyi buzla kaplanan Beyşehir Gölü'nde soğuk havaya rağmen mesailerini sürdürüyor.

Yaz mevsiminde yöre halkının, plajını kullanarak çadır kampı kurduğu Beyşehir Gölü, kış mevsiminin gelmesiyle farklı güzelliğe büründü.

Konya'ya 100 kilometre mesafede bulunan Beyşehir ilçesindeki Türkiye'nin en büyük tatlı su havzası olan Beyşehir Gölü'nün kıyıları karla kaplanırken, bazı kesimleri buz tuttu.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 18 derece ölçüldüğü kentte, balıkçılıkla geçimini sağlayanlar da soğuktan nasibini aldı. Beyşehir Gölü'nün balıkçıları, dondurucu soğukta yüzeyi buzla kaplı gölde teknelerini ilerletmek için büyük çaba harcadı.

Yer yer yarım metre kalınlıktaki buzları ellerindeki dirgen ve sopalarla kırarak ilerleyen balıkçılar, ağlarını sermek üzere göle açıldı.

"Buzları kırarak limanımızdan çıkmaya çalışıyoruz"
Balıkçılardan Celalettin Erdoğan, soğuk havaya rağmen göle açılmak zorunda olduklarını belirterek, "Hava şu anda eksi 18 derece. Kıyılar buz tuttu. Balıkçılık yaptığımız için, ekmek parası için göle çıkmamız lazım. Buzları kırarak limanımızdan çıkmaya çalışıyoruz. Riski çok, tekneler sert buzlardan dolayı delinebiliyor. Geçtiğimiz yıllarda batan tekneler bile oldu. Hava soğuk ve poyraz esiyor. Hava eksi 18 derece olsa da mecburen çıkıp balığımızı tutacağız. Bu bizim geçim kaynağımız." diye konuştu.

Celal Kara ise her türlü zorluğa rağmen göle açılmak zorunda olduklarını ifade ederek, balıkçılığın kar-soğuk demeden yapılması gereken bir meslek olduğunu dile getirdi.

Yöredeki bazı balıkçılar ise buzla kaplanan kıyıdan teknelerini çıkaramadıkları için avlanamadı.

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