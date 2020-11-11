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Konya'da belediye başkanından 'patlama sesi' açıklaması: Uçak sesi olabilir

Konya'nın Ahırlı ilçesine bağlı Akkise Mahallesi'nde dün akşam duyulan ve endişeye neden olan, patlama sesine benzer ses gizemi sürüyor.
Konya'da belediye başkanından 'patlama sesi' açıklaması: Uçak sesi olabilir

Ahırlı ilçesinin Akkise Mahallesi yakınlarında, dün saat 19.30 sıralarında, patlama sesine benzer ses duyuldu. Mahalleliyi endişelendiren sesin ardından jandarma ekipleri, bölgede çalışma başlattı; ancak herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Bu sırada sosyal medyada yolcu uçağının düştüğü yönünde paylaşımlar yapıldı. Bunun üzerine Konya Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, bu iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

'EVLER BİLE SALLANDI'

Ses duyulmasının ardından halkın panik halinde sokağa çıktığını belirten Akkise Mahallesi'nin muhtarı Şükrü Gültekin, "Akşam saatlerinde çok büyük bir patlama oldu. Şimdiye kadar böyle bir patlamaya rastlamadık, duymadık. Patlamanın nasıl kaynaklandığı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Halk panik yaşadı, sokaklara çıktı. Önce uçak mı düştü veya uçaktan bomba falan mı, diye düşündük. Ben böyle bir patlamayı ömrümde duymadım. İnsanlar bu sese alışkın olmadığı için gece yarılarına kadar sokaktaydı. Gece boyu arazileri aradık ama hiçbir iz ve emareye rastlayamadık. Evler bile sallandı. Kimileri define arayanlar yapmış olabilir, dedi ama bu bölgede patlatma yaparak define arayan hiç olmadı. Bu patlama sesinin kaynağını hala merak ediyoruz" dedi. 

'UÇAKLARDAN ÇIKAN TEKNİK SES OLDUĞU KANAATİNDEYİM'

Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül da sesin duyulmasının ardından yapılan arama çalışmalarına göre, bölgede can ve mal güvenliğiyle ilgili herhangi bir sorun oluşmadığını kaydetti. Akgül, ''Evde bulunduğum sırada çok şiddetli bir patlama sesi duyduk. Duyunca hemen dışarı çıktık, etrafa bakındım, hiçbir şey göremedim. Ama havaya baktığımda bir uçak gördüm. Eğitim uçuşu olduğunu sanıyorum. Hemşehrilerimizde büyük bir tedirginlik oldu. Sonik patlama olup olmayacağı yönünde net bir bilgimiz olmadığı için 'Acaba ne olabilir' diye ekiplerle köylülerle etrafa dağıldık arama yaptık. Epeyce bir alan taradık. Fiili olarak zeminde meydana gelmiş hiçbir şey göremedik. Can ve mal güvenliği açısından bir sıkıntımız yok. Sosyal medyada alıntı yapılan eski uçak kazası fotoğraflarını gördük. Bunlar çok mesnetsiz şeyler. Bölgedeki define aranabilecek yerlere baktık, oralarda da bir problem yoktu. Teknik olarak uçaklardan çıkan bir ses olduğu kanaatindeyim" diye konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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