Konya'da bilinçsiz ilaçlama nedeniyle 750 kovandaki binlerce arı telef oldu

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir arıcının 750 kovanındaki arılar, bölgedeki bir çiftçinin arıcıya haber vermeden gündüz saatlerinde tarlasına ilaçlama yapması nedeniyle telef oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Akçayazı Mahallesi'nde arıcılık yapan Mehmet Kopuz, bölgeye yaklaşık 1 ay önce 1500 kovan bıraktı.

Aynı bölgede kanola bitkisi eken bir çiftçi, ürününe zirai ilaçlama yapınca yaklaşık 750 kovandaki binlerce arı, bu ilaçlardan etkilenip telef oldu.

Bilinçsiz ilaçlama nedeniyle telef olan arılarını görünce büyük üzüntü yaşayan Kopuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kovanlarını bırakınca çevredeki çiftçilerden zirai ilaçlama yaptıkları zaman kendisine haber vermelerini istediğini söyledi.

Haber vermeden ilaçlama yapan çiftçiyle olay sonrası konuştuğunu anlatan Kopuz, "Çiftçiye neden böyle olduğunu sorduğumda 'İlaçlama yapacağımı söylemeyi unuttum' cevabı aldım. Ben gezgin arıcıyım. Daha önce başka ilde de bu vaka ile karşılaştım ve iki olayda 2 bin 300 kovanımı kaybettim." ifadelerini kullandı.

Resmi izinle bu işi yaptıklarını ifade eden Kopuz, "Kovanlarımın yüzde 50'sini Karapınar'da kaybettim. İlaçlama gündüz vakti yapılmaz. Tarlasını ilaçlayan arkadaş, 'Saat 16.00'da ilaçlama yaptım' diyor. Arıcılar o saatte arazide çalışıyor. Kovandaki tüm işçi arılar aynı yere geldikleri için o gün akşama kadar o zehri yiyorlar. Arıların bir bölümü de kovana girerek diğer arıları zehirledi. Maddi kaybım çok büyük." diye konuştu.

Kopuz, ilgili yerlere de başvuru yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ben mağdur oldum ama başka arıcılar mağdur olmasın istiyorum. Maddi açıdan çok kaybım var ama esas arıların telef olmasına üzülüyorum. Onlar da birer canlıydı. Her yerde ilaç yapılıyor, ilaçlar doğaya zarar veriyor. Hayvanlar yok olup gidiyor. Binlerce arı yok oldu, telef oldu. Param gitsin önemli değil ama canlıyı yok ediyoruz. Kedi, köpek öldürdüğün zaman ceza veriyorlar, arı hayvan değil mi? Arısız hayat olmaz, arısız dünya olmaz. Arının nesli bitince, koyunun nesli bitince dünyanın sonu gelmiştir."

Karapınar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de arıların telef olduğu bölgede inceleme yaptı.