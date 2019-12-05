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Konya'da bir garip olay

Konya'da, direksiyon başında kendi tabancasıyla sol omzundan vurulan sürücü Ali K.'nın (31) kontrolünden çıkan otomobil, Emirgazi Kaymakamı İsmail Demirtaş'ın makam aracına çarptı.
Konya'da bir garip olay

Olay, saat 15.00 sıralarında Işıklar Mahallesi Halilyurdu Yaylası mevkiinde meydana geldi. Çiftçi Ali K., eşi Fatma K. (30) ile birlikte yönetimindeki 42 HN 033 plakalı otomobille seyir halindeyken iddiaya göre kendi tabancasıyla sol omzuna ateş etti. Kanlar içinde kalan Ali K.'nın direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu otomobil, karşı yönden gelen Şenel Yakarer'in (53) kullandığı 42 AA 136 plakalı Emirgazi Kaymakamı İsmail Demirtaş'ın makam aracına çarptı.

Kazada sürücü Ali K.'nın eşi Fatma K. ile Kaymakam Demirtaş yara almadan kurtulurken, şoförü Yakarer ve yakın koruması polis memuru Yusuf Genç, kazayı hafif sıyrıklarla attı. İntihara kalkışan Ali K. ile Kaymakam Demirtaş'ın şoförü Yakarer ve yakın koruması Genç, hastaneye kaldırıldı. Yakarer ve Genç, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ali K., yapılan ilk tedavisinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma Ali K.'nın otomobilinde yaptığı aramada olayda kullanılan tabancayı ele geçirdi.

Soruşturma sürüyor.

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