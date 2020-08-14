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Konya'da borç kavgası: 1 ölü

KONYA'nın Ereğli ilçesinde Ramazan D. borç yüzünden tartıştığı Fatih Çetinkaya’yı tabancayla vurarak öldürdü. Ramazan D. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Konya'da borç kavgası: 1 ölü

Olay, öğleden sonra ilçenin Yazlık Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan D. ile Fatih Çetinkaya arasında borç para alma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ramazan D. tabancayla Fatih Çetinkaya’ya ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Fatih Çetinkaya kanlar içinde yere yığılırken, Ramazan D. ise kaçtı. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Çetinkaya sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çetinkaya doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Ramazan D. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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