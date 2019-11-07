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Konya'da çocuklarını sokağa terk eden Suriyeli anne baba serbest bırakıldı

Türkiye'nin konuştuğu Suriyeli anne baba adli kontrolle serbest bırakıldı. İkiz bebekleri ile 2 yaşındaki bir çocuğu bir apartmanın girişine bırakıp kaçmaya çalışmışlardı. Anne baba bebekleri ile çocuklarını sokağa terk etme suçunu birbirinin üzerine attı
Konya'da çocuklarını sokağa terk eden Suriyeli anne baba serbest bırakıldı

Türkiye'nin konuştuğu Suriyeli anne baba adli kontrolle serbest bırakıldı. İkiz bebekleri ile 2 yaşındaki bir çocuğu bir apartmanın girişine bırakıp kaçmaya çalışmışlardı. Anne baba bebekleri ile çocuklarını sokağa terk etme suçunu birbirinin üzerine attı.

Çoğunlukla Suriyeli sığınmacıların yaşadığı Karatay ilçesine bağlı Şükran Mahallesi'ndeki apartmanın giriş katında, 1 Kasım günü, altlarına karton serilmiş halde ikiz bebekler ile bir kız çocuğu bulundu. Terk edilen bebekler ile çocuğu gören apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerini aradı. Adrese gelen sağlık görevlileri, biri kız olan ikizler ile çocuğun üzerini ve alt bezlerini değiştirdi. Kız çocuğunun 2 yaşlarında, ikizlerin ise 1,5 aylık olduğu belirlendi. 

Üşüdükleri ve aç oldukları gözlenen bebekler ve çocuk, ambulansla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavilerinin ardından da devlet koruması altına alınıp, çocuk yuvasına yerleştirildi. 

ANNE VE BABA, SUÇU BİRLERİNİN ÜZERİNE ATTI 

Olayın ardından polis, 3 kardeşi terk edenleri belirlemek için çalışma başlattı. Pazartesi günü ise Suriyeli Mahmud El M., çocukların götürüldüğü hastaneye gitti. Görevlilere, ikiz bebekleri ile kızının hastaneye getirildiğini öğrendiğini, çocuklarını görmek istediğini söyleyen baba, devlet korumasına alındıklarını öğrenince de hastaneden ayrıldı.

Hastane yetkililerin verdiği bilgi üzerine polis, babanın izini sürmeye başladı. Yapılan çalışmalar sonunda Mahmut El M. ve eşi Rağde El M. ile çiftin olaya karıştıkları öne sürülen 4 akrabası dün akşam gözaltına alındı. 

Çiftin, polise verdiği ilk ifadelerinde 6 yıllık evli olduklarını ancak boşanmaya karar verdiklerini anlatarak, 3 çocuğu terk etme suçunu ise birbirlerinin üzerine attıkları öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Anne-baba ve 4 akrabası polisteki işlemlerinin ardından 'Terk ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlarından adliyeye sevk edildi. 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

 

 

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