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Konya'da ev yangını: Anne öldü, 3 yaşındaki Okay ve dayısı kurtarıldı

Konya'da, yangın çıkan 2 katlı evden Okay Yürür (3) ve dayısı Yusuf Yürür (20) komşuları tarafından kurtarıldı. İçeride mahsur kalan anne Hülya Yürür'ün (24) cansız bedenine ise itfaiye ekiplerince alevler söndürüldükten sonra ulaşıldı.
Konya'da ev yangını: Anne öldü, 3 yaşındaki Okay ve dayısı kurtarıldı

Merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi Perçemli Sokak'taki 2 katlı evde, saat 09.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören komşularından bazıları, hortum ve kovalar ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada ailenin içeride mahsur kaldığını öğrenen komşuları, su döke döke içeri girerek, minik Okay ve dayısı Yusuf Yürür'ü kurtardı. Ayaklarında ve vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Okay, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Buruda duran kalbi tekrar çalıştırılan Okay, Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Dumandan etkilenen Yusuf Yürür'e ise ambulansta müdahale edildi. 

Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldükten sonra evde mahsur kalan anne Hülya Yürür'ün cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi alan yakınları ve komşuları, sinir krizi geçirdi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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