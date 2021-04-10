  • BIST 1.393
  • Altın 458,144
  • Dolar 8,1660
  • Euro 9,7073
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -2 °C
»

Konya'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Konya - Aksaray yolunun 2 farklı noktasında, buzlanma ve tipi nedeniyle 2 tur otobüsü devrildi. İlk kazada 13 yolcu yaralanırken, 32 Rus turistin otobüsünün devrildiği diğer kazada ise çok sayıda kişi yaralandı. 
Konya'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

İlk kaza, saat 07.00 sıralarında, Konya- Aksaray kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. İzmir'den Kapadokya'ya yerli turistleri taşıyan Özkan Acar yönetimindeki 35 Z 5305 plakalı otobüs, buzlanma ve tipi nedeniyle kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada 36 yolcudan 13'ü, yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

İkinci kaza ise saat 09.30 sıralarında, Konya- Aksaray kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Antalya'dan Kapadokya'ya Rus turistleri taşıyan Cavit Yücesan'ın kullandığı 07 S 2580 plakalı otobüs, yine buzlanma ve tipi nedeniyle devrildi. 32 Rus yolcunun bulunduğu otobüste çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere götürüldü. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Sosyal Hizmet Şehri' projesine katkı için 'İyilik Müzayedesi' yapıldı10 Nisan 2021 Cumartesi 09:31
  • Adalet Bakanı Gül'ün annesi vefat etti10 Nisan 2021 Cumartesi 09:30
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutladı10 Nisan 2021 Cumartesi 09:29
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Siirt'te şehit olan uzman çavuş Erdem için taziye mesajı yayımladı10 Nisan 2021 Cumartesi 09:29
  • Konyalı şehit annesinin Eren-10 Operasyonu sevinci: Gururluyuz, kökleri kazınsın10 Nisan 2021 Cumartesi 09:28
  • İBB nisan ayı meclis toplantıları ertelendi10 Nisan 2021 Cumartesi 09:27
  • Ankara'da çökme tehlikesi nedeniyle 8 katlı bina boşaltıldı10 Nisan 2021 Cumartesi 09:26
  • Türkiye ve dünya gündemi10 Nisan 2021 Cumartesi 09:26
  • Bakan Soylu: Bizim bildirimiz namus bildirisidir10 Nisan 2021 Cumartesi 08:16
  • "Mimarların Piri Sinan" belgeselinin gala gösterimi yapıldı09 Nisan 2021 Cuma 22:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti