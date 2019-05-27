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Konya'da feci olay: İkizler kaynar süt kurbanı

KONYA'nın Ereğli İlçesinde tencerenin devrilmesi nedeniyle üstlerine kaynar süt dökülen 2,5 yaşındaki ikiz kardeşlerden Tuncer Efe Dönmez yaşamını yitirdi, Songül Naz Dönmez'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 
Konya'da feci olay: İkizler kaynar süt kurbanı

Olay, 20 Mayıs günü akşam saatlerinde meydana geldi. Evde oyun oynayan Özlem ve Resul Dönmez çiftinin ikiz çocukları Songül Naz ve Tuncer Efe’nin üstüne tencere içindeki kaynar süt döküldü. İki kardeş hastaneye kaldırılırken Songül Naz’ın kollarında, Tuncer Efe’nin ise vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu tespit edildi. Ereğli Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Tuncer Efe Ankara’ya, Songül Naz da Konya’ya sevk edildi.

Bir hafta süren tedavinin ardından kardeşler taburcu edildi ancak Tuncer Efe’nin durumu ilk belirlemelere göre enfeksiyon kapması nedeniyle tekrar ağırlaştı. Kulu Devlet Hastanesi’ne götürülen Tuncer Efe tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tuncer Efe'nin cansız bedeni otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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