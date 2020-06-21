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Konya'da galip yok

Süper Lig’in 28. hafta maçında, Konyaspor evinde Sivasspor'u ağırladı. Mücadele 2-2'lik sonuçla tamamlandı.
Konya'da galip yok

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Anicic’in pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Ömer Ali’nin vuruşu yan ağlarda kaldı.

54. dakikada Alper’in pasıyla kale önünde topla buluşan Bajic’in vuruşunu kaleci Samassa kurtardı.

90+1. dakikada Djarlek’in kullandığı köşe vuruşunda Skuletic kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. 2-2

90+2. dakikada ceza sahasına giren Jonsson’un vuruşunu kaleci Samassa ayaklarıyla kurtardı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Ekrem Kan xx

Konyaspor: Serkan x, Skubic xx, Uğur xx, Anicic xx, Guilherme xx (Alper dk. 43 xx), Shengelia xx (Jevtovic dk. 61 xx), Hadziahmetovic xx, Jonsson xx, Ömer Ali xx (Thuram dk. 83 xx), Milosevic xx (Daci dk. 83 ?), Bajic xx

Yedekler: Ertuğrul, Ali Turan, Selim, Ferhat, Volkan, Miya

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Sivasspor: Samassa xx, Goiano xx (Camara dk. 89 ?), Appindangoye xx, Caner xx, Uğur xx, Fatih x (Djerlek dk. 58 xx), Claudemir xx, Ziya xx (Barış dk. 73 xx), Yasin xx (Skuletic dk. 72 xx), Erdoğan xx (Fernando dk. 46 xx), Kone xx

Yedekler: Muammer, Ali Şaşal, Papp, Cofi, Yatabare

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Skubic (dk. 37), Milosevic (dk. 44) (Konyaspor), Kone (dk.30), Skuletic (90+1) (Sivasspor) 

Sarı Kartlar: Shengelia, Skubic, Selim (Konyaspor), Kone (Sivasspor)   

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