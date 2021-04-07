Konya'da gösteri uçağı düştü

Alınan bilgiye göre, Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde boş alana uçak düştüğü ihbarı üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye gönderildi.
Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik tedbiri aldı.
Milli Savunma Bakanlığı, eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının saat 14.15'te Konya'da düştüğünü açıkladı.
Açıklamada, "Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur." ifadesi kullanıldı.
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