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Konya'da husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

KONYA'da, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Ramazan Topbaş (36) yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.
Konya'da husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Taştepe Sokakta meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunan Kaygusuz K. (44) ile oğulları Yunus K. (25) ve Ali K.(21) ile Ramazan Topbaş arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ramazan Topbaş boynundan, Gülistan R. (26) yüzünden, Tuncay R. (2) başından, Haydar H. (28) ayağından, Şahin R. (21) ayağından ve Kaygusuz K. ayağından av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ramazan Topbaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, av tüfeğini kullandıkları öne sürülen Ali K. ve Yunus K.'yı gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı.

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