Konya'da katliam: 7 ölü! Bakan Soylu'dan son dakika açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu, Konya'da 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Soylu, 'Bunun Kürt-Türk meselesiyle ilgili herhangi bir alakası yoktur' ifadelerini kullandı. Saldırıyla ilgili siyasilerden peş peşe açıklamalar geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya’nın Meram ilçesinde 4’ü erkek, 3’ü kadın 7 kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili koordinasyon toplantısı düzenlediği Antalya'nın Manavgat ilçesindeki AFAD'ın Gençlik Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

BAKAN SOYLU'DAN İDDİALARA SERT TEPKİ

Bakan Soylu, olayı öncelikle vahşi, aynı zamanda alçak bir saldırı olarak nitelendirdi. Ölen vatandaşlara rahmet dileyen Bakan Soylu, “Görüntüleri seyrettim. Katliam diyelim, insanlıktan çıkmış bir durum olarak nitelendirmek lazım. Bunun insanlıkla bir tarifi olamaz. Bu olayı gerçekleştiren tek kişi, bizim görüntülerde tespit ettiğimiz. Şahsı da tespit ettik. Maalesef 2010 yılında başlayan bir husumetin devamı, yaklaşık 11 yılık bir mevzusu var. Arkadaşlarımız şüpheliyi çok kısa sürede yakalayabileceğini düşünüyoruz. Bütün ekiplerimiz bu konuda seferber durumda. Çok kısa süreç içinde yakalanacak adalete teslim edilecek ve cezasını alacaktır. Buna olan inancım tamdır” diye konuştu.

'TÜRK-KÜRT MESELESİ DEĞİL'

Antalya’nın Manavgat’ta başka bir acı olayın içinde olduklarına değinen Bakan Süleyman Soylu, “Milletimizle üzüldüğümüz ülkemizin seferber olduğu tablomun içindeyiz. Bunun tam içerisinde, bununla beraber mücadele ederken, böyle bir acı haberin gelmesi de hakikaten başka bir acı üzerine acının yaşanmasıdır. Burada her olayın istismar edildiği gibi siyasallaştırılmaya çalışıldığı gibi Konya’daki, bu katliamda, bu menfur saldırıda, alçak tertipte ifade etmem gerekir ki istismar edilmeye çalışılıyor. Bunun Türk, Kürt meselesi tarafıyla bir ilgisi yoktur. Bunu, bu meseleye çekmek bu saldırı kadar tehlikelidir, bu saldırı kadar hem kınanacak alçak bir değerlendirmedir. Bu memleketin kardeşliğiyle kimse uğraşmasın. Bir takım medya mahfilleri, sosyal medya mahfillerin de bu memleketi, bu milleti birbirine düşürebilmek için bu, çabayı içeriden dışarından birileri sürekli körüklemektedir. Ve ne mesele olursa olsun ne şekilde olursa olsun, bu konularda, bu istismarı sağlamaya çalışan insanların kötü niyetleri ortadadır" diye konuştu.

11 YILDIR DEVAM EDEN HUSUMET

"Bunu milletimize ifade etmekte temel sorumluluğumuzdur" diyen Soylu, "Hem başımız sağ olsun, hem geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Meselenin altını çiziyorum, 2010 yılından itibaren gerçekleşen, bu tarihten itibaren iki ailenin karşılıklı birbirleriyle, 2010 yılında bugünkü eylemi gerçekleştiren kişinin, yine bir silah çekme hadisesi söz konusu. Yıl 2021 ve devam ediyor. 11 yıldır devam eden bir şey. Ne kadar bir cinnet, ne kadar bir sapkın anlayış, ne kadar insanlık dışı bir davranış bu 11 yıldır bu husumet devam ediyor. Kadınlara silah çekişmiş, insanlara silah çekilmiş, insanlıktan çıkmış bir davranış şeklidir. Bundan 4-5 ay önce bir tartışma olmuş. Bu konu yargıya intikal etmiş. Bu ülkenin birliğinin ortadan kalkmasına yönelik her saldırı bilinmelidir ki bizim birliğimizi ve beraberliği çok daha arttıracaktır. Buna etnik köken üzerinden yapılan değerlendirmelerin tamamı hem istismara hem provokasyona hem bu ülkenin birliğine yönelik bir anlayışın kendisidir. İnşallah en kısa zamanda katilin adalete teslim olduğu haberini vereceğiz” dedi.

KALIN: OLAY ÇOK YÖNLÜ ARAŞTIRILIYOR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından "Konya’da yaşanan hunharca saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Olay çok yönlü araştırılıyor. Failler yakalanacak ve adaletin önüne çıkartılacaktır. Bu elim hadise üzerinden yapılan provokasyonlara karşı birlik ve beraberlik içinde olacağız." mesajını paylaştı.

BAKAN KOCA: KATİLLERİN YERİ HAPİSHANE, MEMLEKET HEPİMİZİN

Sağlık Bakanı Fahrettik Koca, resmi hesabından yaptığı paylaşımda, ''Memleketim Konya’da bir eve yapılan silahlı saldırıyla akıl almayacak yedi cinayet işlendi. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Konya’nın acısı ortak, hiçbir amaca alet edilemeyecek kadar büyük. Katillerin yeri hapishane, memleket hepimizin.'' ifadelerini kullandı.

ALTUN: TAM ANLAMIYLA BİR PROVOKASYON

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Konya'da aynı aileden 7 kişinin silahla öldürüldüğü olaya ilişkin, "Bu cinayetin, bu vahşi katliamın ideolojik saiklerle işlendiği propagandası tam anlamıyla bir provokasyondur, yalandır." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Konya'da gerçekleştirilen vahşi katliamda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır dilediğini belirtti.

"Bu cinayetin, bu vahşi katliamın ideolojik saiklerle işlendiği propagandası tam anlamıyla bir provokasyondur, yalandır." ifadesini kullanan Altun, şunları kaydetti:

Sayın Cumhurbaşkanımız, bu elim olayın aydınlatılması için yapılan çalışmaları yakından takip etmektedir. Faillerin en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilmeleri için olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmektedir. Toplumu bölmek ve halkı birbirine düşürmek için bu vahşi olayı istismar etmeye çalışan fırsatçı ve sorumsuz şahısları itidale davet ediyoruz. Medyamızı ve kamuoyumuzu olayla ilgili yaratılan bilgi kirliliği konusunda dikkatli olmaya çağırıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki birlik ve beraberliğimizi ne bölücü unsurlar, ne de böylesi elim bir hadiseyi istismar etmeye çalışan kötü niyetliler bozabilir. Biz biriz, beraberiz, Türkiye'yiz.

NUMAN KURTULMUŞ: HİÇBİR PROVOKASYON BOZAMAYACAK

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş saldırıyla ilgili, ''Konya'daki insanlık dışı saldırıda yedi vatandaşımızın alçakça katledilmesi yüreklerimizi dağladı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan sonsuz rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu vahşi saldırıyı yapanları şiddetle lanetliyorum. Bu olaydan Türk- Kürt düşmanlığı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki, asırlar boyu süren kardeşlik iklimimizi hiçbir provokasyon bozamayacaktır. Kardeşliğin şehri Konya'mızda estirilen fitne ve ırkçılık provokasyonuna karşı milletimizin sağduyusu galip gelecektir. Canilerin en ağır cezayı alacağına ve olayın tüm ayrıntısıyla aydınlatılacağına eminim.'' ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI GÜL: FIRSAT KOLLAYANLARI KINIYORUM

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin, "Provokatif yönlendirmelerin aksine olayın etnik veya ideolojik bir saikle gerçekleştiğine dair bir bulgu söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, başsavcılık talimatı kapsamında cinayetlerin çok yönlü soruşturulduğunu, olayı yakından takip ettiklerini belirtti.

Adalet Bakanı Gül, şunları kaydetti:

"Provokatif yönlendirmelerin aksine olayın etnik veya ideolojik bir saikle gerçekleştiğine dair bir bulgu söz konusu değil. Birlik ve beraberliğimizi bozmak için fırsat kollayanları, vesile arayanları kınıyorum. İlgili makamlar vahim olaya ilişkin olarak kamuoyunu aydınlatmaya devam edecektir. Milletimizin derin ve köklü kardeşliği her türlü provokasyonun üzerindedir."

NE OLMUŞTU?

Konya'nın Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişi silahla vurularak öldürüldü.

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Eve giren sağlık ekipleri 7 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Evdeki kişilerin silahla vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. Olayın ardından ateşe verildiği belirtilen evdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ölenlerin isimlerinin Yaşar, Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları olduğu kaydedildi.