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Konya'da levyeli saldırgan tutuklandı

Konya'da levyeli saldırgan tutuklandı
Konya'da, selektör yaparak, yol isteyen O.K.'nin aracında levye ile hasar oluşturan Arif Nafiz Temiz (29), 'mala zarar vermek' ve 'kara ulaşım aracını alıkoyma' suçundan mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. O.K., otomobiliyle sol şeritte ilerlediği sırada selektör yaparak, önündeki 42 P 4242 plakalı aracın sürücüsünden yol istedi. İddiaya göre, öndeki otomobilin sürücüsü Arif Nafiz Temiz de camdan elini uzatıp, çeşitli hareketler yaptı. Zikzak yaparak, aracını yol ortasında durduran sürücü, yol isteyen O.K.'nin yanına gelerek, önce küfretti ardından da aracından aldığı levyeyle otomobilde hasara neden oldu. O.K. de "İleride polis var" diyerek, hızla olay yerinden uzaklaştı. O.K., daha sonra araç kamerasının kaydettiği görüntülerle polis merkezine giderek, sürücü hakkında şikayette bulundu.  

Bugün gözaltına alınan Arif Nafiz Temiz, 'mala zarar vermek' ve 'kara ulaşım aracını alıkoyma' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Temiz hakkında ayrıca 'tehlikeli şerit değiştirmek' ve 'trafik güvenliği ile ilgili kurallara uymamak' suçundan da 420 lira idari para cezası uygulanıp, ehliyetine el koyulduğu belirtildi. 

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