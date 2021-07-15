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Konya'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA'da, kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, araçta bulunan 1 kişi de yaralandı.
Konya'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi’nde meydana geldi. R.H. yönetimindeki 42 AIS 903 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Veysel Karani Caddesi'nde, refüjde bulunan bir ağaca çarptı. Otomobilin sürücüsü R.H. ile araçtaki F.G. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Sürücü R.H., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. F.G.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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