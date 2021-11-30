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Konya'da şiddetli lodos ev ve iş yerlerinin çatısını uçurdu

Konya'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Seydişehir ve Akşehir ilçelerinde ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu.
Konya'da şiddetli lodos ev ve iş yerlerinin çatısını uçurdu

Seydişehir'de dün başlayan ve hızı saatte zaman zaman 60 ila 90 kilometrenin üstüne çıkan lodos hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Şiddetli lodos nedeniyle Bankalar Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir iş yerinin çatısı ile Taraşçı Mahallesi Okan Altıparmak Caddesi'ndeki bir evin çatısı uçtu.

Hasar oluşan bölgelerde Seydişehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından gerekli önlemler alındı. Anonslarla vatandaşların olası tehlikeye karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nin çatısı uçtu
Akşehir'de etkili olan fırtına, Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nin metal çatı kaplamasını uçurdu.

İçinde Akşehir Komek Kurs Merkezi ile Akşehir Tarık Buğra İlçe Halk Kütüphanesi'nin de bulunduğu Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nin metal çatı kaplamasının fırtına nedeniyle uçması sonrası merkezdeki kurslar ve kütüphane geçici olarak kapatıldı.

Bölge genelinde farklı kara yollarında oluşan kum fırtınası, görüş mesafesini yer yer 1 metrenin altına düşürdü.

Ayrıca Konya AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun da sosyal medyadan "Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayalım lütfen. Evlerimizin, balkonlarımızın kapı ve pencerelerini kapalı tutalım." uyarısında bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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