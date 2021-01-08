  • BIST 1.541
  • Altın 440,506
  • Dolar 7,3628
  • Euro 9,0033
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 12 °C
»

Konya'da, toprak altında metan gazı kaynaklı ateşe AFAD incelemesi

KONYA'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu.
Konya'da, toprak altında metan gazı kaynaklı ateşe AFAD incelemesi

Kayalı Mahallesi'nde yaşayanlar, dün akşam daha önce sazlık ve bataklık olan alanda, toprak altından ateş ve duman çıktığını fark etti. Ateş görünce inanamayıp, paniğe kapılanlar, sigara yakarak, deneme yaptı ardından da mahalle muhtarı Muharrem Güdal'a haber verildi. Güldal ise AFAD ekiplerini bilgilendirdi. Bugün bölgeye gelen AFAD görevlileri, bölgenin daha önce sazlık ve bataklık olduğunu, suyun tamamen kuruması üzerine metan gazı kaynaklı ateş çıktığını belirledi. 

AFAD'DAN İNCELEME

Muhtar Muharrem Güdal, ''Biz buradan ateşi çocukların ve çobanların yaktığını sanıp, dikkate almıyorduk. Sonra gelip baktık, gerçekten toprağın altında ateş vardı. Burası daha önce sazlık ve bataklıktı şimdi tamamen kurudu. AFAD'a haber verdik. AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gazı kaynaklı ateş çıktığını söylediler. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler'' diye konuştu. 

Bölge halkından Sadullah Özer de toprağın altında ateş olduğunu görünce tedirgin olduklarını belirterek, ''Burada yer altında ateş olduğunu duyunca merak edip geldi. Bu bölgede Hasan Dağı var, doğal gaz olabilir veya başka bir şey olabilir, diye tedirgin olduk'' dedi. 

'BATAKLIK ORTAMLARDA OLUR'

Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık da bölgenin sazlık ve bataklık olduğunu hatırlatarak, ''Toprağın altından ateş çıkması gibi bu tip durumlar genellikle bataklık ortamlarda organik bileşiklerin çürümesi sonucu oluşan metan gazı birikimleri nedeniyle olur. Bu bölgede de aynı durum söz konusudur'' diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?07 Ocak 2021 Perşembe 14:46
  • Mahalleye inen kurtlar için sopalı, baltalı nöbet07 Ocak 2021 Perşembe 09:46
  • Daha önce 6 kez yangın çıkan bölgede orman yangını06 Ocak 2021 Çarşamba 23:21
  • Kamyonet bahçe duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı06 Ocak 2021 Çarşamba 22:21
  • Serebral palsi hastası küçük İnci'nin yürütec sevinci06 Ocak 2021 Çarşamba 18:37
  • Kavga eden şehit babası ve imam barıştı06 Ocak 2021 Çarşamba 16:41
  • Eğirdir ve Gölcük Krater Gölü ile Alata Sahili kesin korunacak hassas alan ilan edildi06 Ocak 2021 Çarşamba 10:04
  • Bolu'da sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü06 Ocak 2021 Çarşamba 10:02
  • Norveç'teki toprak kayması aynı aileden 4 can aldı05 Ocak 2021 Salı 21:57
  • Seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı05 Ocak 2021 Salı 21:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti