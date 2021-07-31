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Konya'daki katliamla ilgili AK Parti'den açıklama

AK Parti Sözcüsü Çelik 'Konya’da bir aileden 7 kişinin canice öldürülmesi hepimizin yüreklerini yaktı. Bu canice eylemi lanetliyoruz. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyoruz' dedi.
Konya'daki katliamla ilgili AK Parti'den açıklama

Sözcü Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Konya’da bir aileden 7 kişinin canice öldürülmesi hepimizin yüreklerini yaktı. Bu canice eylemi lanetliyoruz. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyoruz.

Bir husumetten kaynaklı gerçekleştirilen bu canice olayın failleri yakalanacak ve en ağır şekilde cezalandırılacaktır.

Canice gerçekleştirilen bu olayı etnik bir çatışma gibi sunanların amacı provokasyondur. Canice gerçekleştirilen bu olay üzerinden  provakatif açıklamalar yapanlar, katliam siyasetinin temsilcileridir.

İnsanların acılarını suistimal edip, Türkiye’nin kardeşliğini hedef alanlar, “nefret siyaseti” üretiyorlar. Bu canice olayın bir husumetten kaynaklandığı bilinmesine rağmen etnik bir çatışma gibi sunulması Türkiye’deki kardeşliğe dönük bir nefret siyasetidir...

Katliam ve nefret siyaseti üretmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye’nin birlik ve beraberliğine kastetmeye çalışanlar, hedeflerine asla ulaşamazlar, buna kimsenin gücü yetmez.

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