Konyalı bisikletçilerin şampiyonluğa giden yolu tarladan geçiyor

Çatalhüyük Çumra Belediyespor Bisiklet Takımı Antrenörü Uğurlu, "Buradaki ailelerin çocukları bize gelmeden önce tarlada, bağda ya da bahçede pişiyor. Yani sporcu bana geldiği zaman otomatikman genetiği kuvvetli geliyor." dedi.

Bisiklet Genç Milli Takımı ve Çatalhüyük Çumra Belediyespor Bisiklet Takımı'nın antrenörü İsmail Uğurlu, sporcularının bir çoğunun kendisine gelmeden önce tarlada, bağda ya da bahçede piştiğini bunun da kendileri için avantaj sağladığını söyledi.

Konya'nın Çumra ilçesinde 1996 yılında kurulan Çatalhüyük Çumra Belediyespor Bisiklet Takımı, bugüne kadar çok sayıda bisiklet sporcusunun yetişmesini sağladı. Takımdan çıkan sporcular, 1 Avrupa, 10 Balkan ve çok sayıda Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Takımın antrenörü İsmail Uğurlu, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde bisiklet koşu faaliyetlerinin çok azaldığını, hatta iki senede sadece bir yarışa katılabildiklerini belirtti.

Sporcularının performansı açısından yarışların çok önemli olduğunu ifade eden Uğurlu, "Çünkü biz ne kadar yarış koşarsak performansımız o kadar yükseliyor. İnşallah bu ay itibarıyla normalleşme süreci başladı. Biz de çalışmalarımızı yarışlara odaklanarak yapacağız." diye konuştu.

Uğurlu, Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nın uzun bir aradan sonra geçen ay yapılabildiğini hatırlatarak, "Tabii ulusal nitelikte olması nedeniyle zorlu bir koşuydu. Biz sporcularımızla 5 ayrı kategoride bu yarışlara girdik. İlk günde bu 5 ayrı kategoride de Türkiye Şampiyonu olduk. Yakın tarihte böyle bir olay yok. Ertesi gün altıncı şampiyonluk da geldi. Böyle bir başarı yok. Ayrıca yaklaşık 2 yıl önce Kadınlar Bisiklet Takımı'nı kurduk. Kadın Bisiklet Takımı'ndan da iki Türkiye Şampiyonu çıkardık. Konya'da bir ilki başardık." değerlendirmesinde bulundu.

"Sporcularımız bize gelmeden önce tarlada, bağda ya da bahçede pişiyor"

Tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu bir ilçede çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Uğurlu, şunları kaydetti:

"Buradaki (Çumra) ailelerin çocukları bize gelmeden önce tarlada, bağda ya da bahçede pişiyor. Yani sporcu bana geldiği zaman otomatikman genetiği kuvvetli geliyor. Bana sadece onu işlemek kalıyor. Eğer onu işlersek çok güzel yerlere geliyor. Biz Torku ve Çumra olarak 6 ayrı branşta yaklaşık 30 sporcuyla faaliyet gösteriyoruz. Her ayrı kategoride kürsü yapmak aslında çok zor. Biz Çumra'da bu sistemi oturttuk. Tabii sporcularımın tarlada pişmesi beni bir adım önde başlatıyor. Diğer sporculara göre tarladan gelen gençlerimizin daha çabuk ve kolay adapte olması bize avantaj sağlıyor. Bazı sporcularımızın aileleri hala çiftçilikle uğraşıyor. Hatta yarışmalarda bazen konusu açılınca sporcularımızın geçmişini duyunca rakipler bize "pancarcı" diyorlar. Tarladan başlayan bir süreç Türkiye şampiyonluğu ve inşallah buradan da Avrupa şampiyonluğuna uzanacak bir sürece dönüşür. Son yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 6 ayrı kategoride 6 farklı yaş grubunda 6 birinci çıkardık. Sayması zor şampiyonluklar bir nevi tarladan geçiyor."