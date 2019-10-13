  • BIST 99.028
  • Altın 281,698
  • Dolar 5,8739
  • Euro 6,4829
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 17 °C
»

Konya'nın peribacaları literatüre kazandırılıyor

Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri, kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki bölgede, büyük bölümü keşfedilmemiş Kapadokya benzeri peribacalarının varlığını ortaya koydu.
Konya'nın peribacaları literatüre kazandırılıyor

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri, Konya'da Kapadokya benzeri doğal yapılar tespit etti.

KTÜN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Yaşar Eren ve Doktor Öğretim Üyesi Şeyda Parlar, yıllardır arazide akademik çalışmalar yürütüyor.

Selçuklu ilçesi Küçükmuhsine Mahallesi'ndeki alana yoğunlaşan bilim insanları, mahalle çevresinde büyük kısmı keşfedilmemiş Kapadokya benzeri peribacalarının varlığını literatüre kazandırmak için çalışıyor.

Şehir merkezine 15 kilometre uzaklığındaki bölgede, Kapadokya bölgesini aratmayacak "doğa harikası" peri bacaları, iki dağ sırası arasında kalan derenin içerisinde birçok noktadan rahatlıkla izlenebiliyor.

Mahalle içerisinden başlayan, vadi boyunca sırt ve yamaçlardaki doğal oluşumlar, muhteşem görsellik oluşturuyor. Yüksekliği 8, genişlikleri 12 metreye kadar ulaşan peri bacalarının yaşlarının 3-15 milyon yıl arasında olduğu tahmin ediliyor.

Doğa yürüyüşü ve yüksek jeoturizm potansiyeline sahip bölgenin, yerel yönetimlerce turizme kazandırılması bekleniyor.

Bölgede yapıları inceleyen Prof. Dr. Yaşar Eren, peri bacası oluşumunun farklı renklerdeki ara tabakalar şeklinde bulunan volkano-sedimanter kayaçlar içerisinde geliştiğini söyledi.

Yörede; başlangıç aşamasında, oluşumu süren ve tamamlamış olmak üzere farklı evrelerde peribacalarının görüldüğünü anlatan Eren, oluşumuna devam eden peribacalarının şapkalı ve şapkasız olduğunu dile getirdi.

"Keşfedilmemiş doğa harikası"

Eren, çoğunluğu konik, sütun veya mantar şekilli yapıların bazılarının, hayal gücüne bağlı olarak, insan veya hayvan siluetlerine de benzetildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yıllardan beri bölgede jeolojik araştırma ve incelemelerde bulunuyoruz. Bu sırada belirlediğimiz doğal güzellikleri de fotoğraflıyoruz, tanıtmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz bölgedeki muhteşem yapılara 'Küçükmuhsine Peri Bacaları' adını veriyoruz. Mahallenin olduğu yerdeki oluşumlar biliniyor ama dağın kuzeyinde 3-4 kilometre ilerlendiğinde, bölgede 'Küçük Kapadokya' diyebileceğimiz, orayı aratmayacak güzellikte peri bacaları oluşumu var. Burası kent merkezinin hemen yanı başında, keşfedilmemiş doğa harikası. Çevresi ve jeolojik yapısıyla turizm potansiyeline büyük katkı sağlayacaktır. Buradaki peri bacaları, yerli ve yabancı turist çekebilecek güzellikte. Kapadokya bölgesindeki yaygın görülen doğal oluşumlar burada da az değil. Kayaç tipleri de farklı ve değişik renkteler."

KTÜN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Şeyda Parlar ise bölgenin bir bölümünün literatürde yer aldığını belirterek, "Büyük bölümü keşfedilmemiş, bakir bir bölge. Uzun yıllar sürdürdüğümüz arazi çalışmalarında gözlemlediğimiz bir alan. Akademik yayın çalışmalarımız sürüyor. Bilim camiasının şaşıracağını düşünüyoruz. Nadir oluşumlardan biri." ifadelerini kullandı.

"Kapadokya'ya alternatif olabileceğini düşünüyoruz"

Bölgedeki yapıların insanlığa jeolojik miras olduğunu ifade eden Parlar, şunları kaydetti:

"Konya bölgesinde nadir görülen oluşumlar bizim için güzel bir keşif. İleride Kapadokya'ya alternatif olabileceğini düşünüyoruz. Farklı şekillerde, sütun ve konik yapıların yanında hayal gücünüzle benzetebileceğiniz muhteşem yapılar var. Bu da eğlenceli ve güzel görsellik oluşturuyor. Sörf tahtası, kaplumbağa ve ejderhaya benzetilen peribacaları, fotoğraf tutkunlarına doğal çerçeve imkanı sağlayanlar dikkati çekiyor."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tokalaşmanın 3 saniyeden uzun sürmesi kaygıyı tetikleyebilir11 Ekim 2019 Cuma 20:00
  • Kız çocuklarının geleceği için kapı kapı dolaşıyorlar11 Ekim 2019 Cuma 19:35
  • Fazla kilolarını yöresel müzik eşliğinde pedal çevirerek atıyorlar11 Ekim 2019 Cuma 18:32
  • Cem Yılmaz, Mehmetçik Vakfı'na bağış yapacak11 Ekim 2019 Cuma 18:26
  • Satranç şampiyonunun hayali astronot olmak11 Ekim 2019 Cuma 17:30
  • 'Yörük Ana' ve 'Muhammed Dede'den harekata destek11 Ekim 2019 Cuma 16:27
  • Komando marşı okuyan Yusuf Güney nereli, MHP’li mi?11 Ekim 2019 Cuma 14:24
  • 'Türkiye'yi güldüren adam: Levent Kırca'11 Ekim 2019 Cuma 13:10
  • Terör saldırısında şehit düşen siviller törenle memleketlerine uğurlandı11 Ekim 2019 Cuma 11:51
  • Hafta sonunda, tüm yurtta, radarla hız denetimi yapılacak11 Ekim 2019 Cuma 11:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti