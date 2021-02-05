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Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Son haftalarda yaşadığı puan kayıpları sonucu 24 puanla 15'inci sırada yer alan Konyaspor, 7 Şubat Pazar günü deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği maç için Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, yarın İstanbul'a hareket edecek. Antrenmana tedavileri devam eden futbolcular katılmazken, Volkan Fındıklı ve Adil Demirbağ takımla birlikte çalıştı. Koşu ile başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Konyaspor oyuncuları, antrenmanı topla oyun ve çift kale maçla tamamladı. Yeşil-beyazlı ekip, yarın İstanbul'a gelerek Beşiktaş maçının son çalışmasını gerçekleştirerek kampa girecek.

Konyaspor,  Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final maçını ise 11 Şubat günü yine rakibi Beşiktaş ile oynayacak.

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