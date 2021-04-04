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Konyaspor deplasmanda 3 puana uzandı

Süper Lig'in 32. haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi.
Konyaspor deplasmanda 3 puana uzandı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 32. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti.

9. dakikada Konyaspor öne geçti. Cikalleshi, kendi yarı sahasından aldığı topla sol kanattan ilerledi ve meşin yuvarlağı yerden içeriye çevirdi. Topla buluşan Milosevic'in vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

15. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor beraberliği sağladı. Sağ taraftan kazanılan serbest atışı kullanan Emrah Başsan'n ceza sahasına ortasında, yükselen Da Costa kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1

19. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Sekidika'nın aşırtma vuruşunda, kaleci Szumski gole izin vermedi.

25. dakikada konuk ekip penaltı kaçırdı. Kaleci Sehic'in gönderdiği topa hareketlenen Bytyqi, ceza sahası içinde Murat Uçar'la mücadelesinde yerde kaldı. Video Yardımcı Hakem sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Sarper Barış Saka, penaltı noktasını gösterdi. Cikalleshi'nin kullandığı penaltıda top üstten auta gitti.

44. dakikada Konyaspor bir kez daha öne geçti. Sağ taraftan kullanılan köşe atışında arka direkte topla buluşan Milosevic'in vuruşunda direkten dönen topu tamamlayan Abdülkerim Bardakcı, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2

64. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Murat Uçar'ın pasında topla buluşan Aatıf'ın sert şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

67. dakikada hızlı gelişen atakta Aatıf'ın sağ çaprazdan uzak direğe doğru vuruşunda, top yandan auta çıktı.

74. dakikada Emrah Başsan'ın sol kanattan kullandığı serbest atışta savunmadan seken top arka direkteki Aatıf'ın önünde kaldı. Aatıf'ın vuruşunda, kaleci Sehic topu önledi.

90+5. dakikada Aatıf'ın sağ kanattan kullandığı serbest atışta savunma oyuncusunun topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Sarper Barış Saka önce penaltı noktasını gösterdi. Video Yardımcı Hakem sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen Saka, penaltı kararını iptal etti.

Karşılaşma, İttifak Holding Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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