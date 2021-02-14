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Konyaspor evinde 3 puana uzandı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında evinde ağırladığı Yukatel Denizlispor'u 2-0 yendi.
Konyaspor evinde 3 puana uzandı

Süper Lig'in 25. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor maçı, ev sahibi Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

23. dakikada Sekidika'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında, Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

27. dakikada Milosevic'in kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Diomande'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Cenk Gönen'de kaldı.

44. dakikada Diomande'nin uzun pasına hareketlenen Sekidika'nın ceza sahası içinden vuruşunda, top yandan auta çıktı.

45. dakikada ceza sahası için de kaleciyle karşı karşıya kalan Sagal'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Eray Birniçan'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere bitti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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