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Konyaspor Sehic'i kadrosuna kattı

Konyaspor kaleci İbrahim Sehic'i kadrosuna katan yeşil-beyazlılar, iç transferde de Uğur Demirok ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Konyaspor Sehic'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen kaleci İbrahim Sehic'i kadrosuna kattı, savunma oyuncusu Uğur Demirok ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediye Stadı Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, kaleci Sehic ile sözleşme imzalandı.

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Bir yılı opsiyonlu 3 senelik sözleşme imzalayan 31 yaşındaki file bekçisi, yeni sezonda 13 numaralı formayı giyecek.

Yeşil-beyazlılar, iç transferde ise savunma oyuncusu Uğur Demirok ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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