  • BIST 1.393
  • Altın 450,726
  • Dolar 8,1911
  • Euro 9,6410
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 12 °C
»

Konyaspor'da 4 oyuncunun sakatlığı sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak İttifak Holding Konyaspor hazırlıklarına aralıksız devam ediyor.
Konyaspor'da 4 oyuncunun sakatlığı sürüyor

Konyaspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında 4 Nisan Pazar günü saat 13.30'da Erzurumspor ile Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana; Alper Uludağ, Marin Anicic, Musa Çağıran katılmazken, Marko Jevtovic takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

3 OYUNCU KART GÖRÜRSE ANKARAGÜCÜ'NDE YOK

Konyaspor'da ayrıca sarı kart sınırında bulunan; Kravets, Guilherme ve Skubic,Erzurumspor maçında kart görmeleri halinde, 33'üncü haftadaki MKE Ankaragücü mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şenol Güneş, A Milli Takım'la 73. maçında29 Mart 2021 Pazartesi 10:31
  • Türkiye, Dünya Kupası elemeleri üçüncü maçında Letonya karşısında29 Mart 2021 Pazartesi 10:30
  • Ümit Milli Futbol Takımı yarın Sırbistan ile karşılaşacak29 Mart 2021 Pazartesi 10:30
  • MotoGP'de sezonun ilk yarışında zafer Vinales'in29 Mart 2021 Pazartesi 09:38
  • Medipol Başakşehirli futbolcu Junior Fernandes, ligdeki durumlarını değiştireceklerine inanıyor28 Mart 2021 Pazar 15:49
  • Antalyaspor, kulübe gelir getirmek amacıyla 'bayrak kampanyası' başlattı28 Mart 2021 Pazar 14:15
  • Milli badmintonculardan Polonya'da altın madalya28 Mart 2021 Pazar 14:15
  • Türkiye Dünya Kupası elemelerine tarihindeki en iyi başlangıcı yaptı28 Mart 2021 Pazar 14:14
  • Türkiye-Letonya maçını Polonyalı hakem Daniel Stefanski yönetecek28 Mart 2021 Pazar 14:13
  • Türkiye'nin Norveç galibiyeti Hollanda basınında28 Mart 2021 Pazar 11:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti