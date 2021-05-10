  • BIST 1.461
  • Altın 488,740
  • Dolar 8,2726
  • Euro 10,0573
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 7 °C
»

Konyaspor'da Trabzonspor maçı öncesi 6 eksik

Süper Lig’in 41’inci haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan İttifak Holding Konyaspor’da Deni Milosevic, Zymer Bytyqi, Marin Anicic, Artem Kravets, Samuel Eduok ve Alper Uludağ yarınki maçta forma giyemeyecek.
Konyaspor'da Trabzonspor maçı öncesi 6 eksik

Konyaspor, Süper Lig’in 2020-2021 sezonunun kendi sahasındaki son maçında yarın Trabzonspor’u  konuk edecek. Yeşil-beyazlı takım son çalışmasını teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirdi.

6 OYUNCU FORMA GİYEMEYECEK

Yeşil-beyazlı takımdan yapılan yazılı açıklamada, sakatlıkları nedeniyle tedavilerine devam edilen Deni Milosevic, Zymer Bytyqi, Marin Anicic, Artem Kravets, Samuel Eduok ve Alper Uludağ’ın yarınki Trabzonspor maçında forma giyemeyecekleri belirtildi.TFF'den tarafından daha önce ligdeki diğer maçlar gibi saat 20.30' da başlayacağı açıklanan İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor maçının başlama saati 17.00'ye alındı. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süper Lig'de 41. haftanın hakemleri belli oldu10 Mayıs 2021 Pazartesi 15:34
  • TFF 1. Lig play-off yarı final maçlarının programı açıklandı10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:23
  • Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm: Lille, PSG'nin berabere kalmasıyla arasındaki puan farkını 3'e çıkardı10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:22
  • Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir: İsrail'in, Mescid-i Aksa'da yaptığı zulmü esefle kınıyoruz10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:21
  • Galatasaray'da Mostafa Mohamed depremi!10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:10
  • Süper Lig'in lideri Beşiktaş, yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:42
  • Trabzonspor ile Konyaspor 40. randevuda10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:41
  • Trabzonspor, Abdullah Avcı ile deplasman maçlarını yenilgisiz tamamlamak istiyor10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:41
  • Galatasaray ile Denizlispor 42. maça çıkıyor10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:40
  • Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti