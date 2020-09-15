  • BIST 1.116
  • Altın 472,763
  • Dolar 7,4758
  • Euro 8,8831
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 23 °C
»

Konyaspor'un yeni teknik direktörü İsmail Kartal takımıyla ilk antrenmanına çıktı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yeni teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sürdürdü.
Konyaspor'un yeni teknik direktörü İsmail Kartal takımıyla ilk antrenmanına çıktı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük aranın ardından devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman yeni teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Kartal, antrenman öncesinde oyuncularla yaptığı toplantıda yeni sezona güzel bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Takım olarak iyi konsantre olmaları gerektiğini belirten Kartal, futbolculara sonuna kadar güvendiğini belirtti.

Daha sonra koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışması ve topla oyunla sürdü.

Antrenman, koşu, açma ve germe hareketleriyle tamamladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kasımpaşa Schalke 04'ten genç kaleci Erdem Canpolat'ı transfer etti15 Eylül 2020 Salı 10:43
  • Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir maçının ardından14 Eylül 2020 Pazartesi 23:27
  • Medipol Başakşehir'den anlamlı forma14 Eylül 2020 Pazartesi 14:48
  • Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı14 Eylül 2020 Pazartesi 14:09
  • Bakan Kasapoğlu: Spor, hayatınızdan hiç eksik olmasın14 Eylül 2020 Pazartesi 14:09
  • Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde yükselişini sürdürüyor14 Eylül 2020 Pazartesi 14:08
  • Trabzonspor salgın sürecinde sahasında galibiyeti unuttu14 Eylül 2020 Pazartesi 14:07
  • MKE Ankaragücü ilk haftada yine kazanamadı14 Eylül 2020 Pazartesi 14:07
  • ABD Açık'ta tek erkekler finalini Avusturyalı Thiem kazandı14 Eylül 2020 Pazartesi 09:48
  • PSG'den ligde üst üste ikinci mağlubiyet14 Eylül 2020 Pazartesi 09:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti