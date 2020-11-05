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Kooperatif yöneticisi halk otobüsü sürücüsünü darbetti

İzmit'te yasak olan duraktan yolcu aldığı için başka bir kooperatifin yöneticisi tarafından, yanında bulunan yolcu ile darbedilen halk otobüsü şoförü İdris Derin, o anları anlattı.
Kooperatif yöneticisi halk otobüsü sürücüsünü darbetti

Kooperatif yöneticilerinin otobüsün önünü keserek kendisini ve yolculardan birini darbettiklerini söyleyen İdris Derin, "Saat 16.00 gibi ben sıram geldiği için yola çıktım. Durağa geldiğim zaman araç içerisinde bulunan yolculardan bazıları inmek istedi ve onları indirdim. Daha sonra durakta bulunan yolculardan bazıları halk otobüsüne bindiler. Normalde o duraktan yolcu almıyoruz ama hava yağışlı olduğu için yolcu bindi ve almadığımı söylememe rağmen 'Biz kart bastık' diyerek inmek istemediler. Daha sonra diğer kooperatifin yöneticileri önümü keserek benden binen kişilerin parası karşılığında 20 lira istediler. Ben de, 'Kart okuttular, para vermediler sana neden para vereyim' dedim. 'Son durakta görüşürüz' diyerek gittiler. Son durağa geldikten sonra yönetici ve kahyaları önümü kesti. Beni aşağı indirmek istediler, ben inmeyince onlar araca girdi ve beni darbetti. Yanımdaki yolcuya da vurdular, bana da vurdular. Yolcuyu da 'Yapmayın, etmeyin. Şoföre ne yapıyorsunuz onun bir suçu yok' dedikleri için dövdüler. Hastaneye giderek darp raporu aldık ve şikayetçi olduk. Maddi ve manevi tazminat davası açmak istiyorum" dedi.  

‘KANUNİ SÜRECİ BAŞLATTIK’

Darbedilen otobüs sürücüsünün bağlı olduğu kooperatifin başkanı İsmail Parlak, "Bizim aracımız İzmit istikametinde yoluna devam ederken normal bir şekilde durağında yolcu indirmek için duruyor. Normalde orası yolcu almaması gereken bir durak, fakat vatandaş hava yağmurlu olduğundan dolayı yolcular şoförün kontrolü haricinde otobüse biniyor. Durakta bekleyen 5 nolu kooperatif yetkilileri şoförü tehdit ediyor. Daha sonra son durakta görüşürüz diyorlar. Son durakta önünü kesip şoföre saldırıyorlar. Araç içerisinde "Durun yapmayın" diyen yolcuya da vuruyorlar. Bu konuyla ilgili kanuni süreci başlattık" diye konuştu.

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