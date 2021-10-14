Kooperatiflere KOOPBİS’e İşleme Yükümlüğü Getiriliyor

Meclis Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifine göre, kooperatiflere üyelerinin kimlik, iletişim, pay ve ödeme bilgilerini KOOPBİS’e işleme yükümlüğü getiriliyor. İlgili bakanlık bu verileri, kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşabilecek.

ARA VERME KOŞULU KALDIRILDI

Öte yandan, kooperatifler ve bunların üst kuruluşlarında üst üste iki dönem yönetim kurulu üyeliği yapanların, aradan bir seçim dönemi geçmedikçe bu göreve tekrar seçilemeyeceğine dair yedinci madde tekliften çıkarıldı.

Hükümet tarafından hazırlanarak Meclise sunulan “Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nde önemli bir gelişme yaşandı. Teklif, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşülerek kabul edildi.

KOOPBİS NEDİR?

Teklife göre, Ticaret Bakanlığınca tüm kooperatif ve üst kuruluşlarının, kooperatifçilik hizmetlerine elektronik ortamda eriştiği ve merkezi veri tabanının yönetildiği KOOPBİS (Kooperatif Yetkili ve Ortaklar Modülü) kurulacak.

KOOPERATİFLER BİLGİLERİ BURAYA İŞLEYECEK

Kooperatifin ticaret sicili kayıtlarının, finansal tablolarının, yönetim kurulu ve denetçi raporlarının, genel kurul toplantı evrakının, ortakların kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerinin KOOPBİS'e işlenmesinden yönetim kurulu sorumlu olacak.

ORTAKLAR İLE ADAYLARIN BİLGİLERİ KAMUDA GÖRÜLEBİLECEK

İlgili bakanlık ile kooperatif ve üst kuruluşları, görevleri ile sınırlı kalmak şartıyla, ortakların ve ortak olmak için başvuranların kişisel verilerini KOOPBİS'te işlemeye ve görüntülemeye yetkili olacak. Bakanlık; denetim, istatistik üretme, hizmetlerde otomasyonu artırma, ülke kooperatifçiliğinin geliştirilmesi ve kooperatif ortaklarının haklarının korunması amacıyla sistemde işlenen verileri, kamu kurum ve kuruluşlarına aktarabilecek. Elde edilen veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı olarak kullanılamayacak, aktarılamayacak veya başka bir şekilde işlenemeyecek

YÖNETMELİK ÇIKARILACAK

KOOPBİS'te tutulacak verilerle elektronik ortamda sunulacak hizmetlerden faydalanılmasına, bu sistem üzerinde işlenen kişisel verilerin aktarımı ile güvenliğin sağlanmasına, aydınlatma yükümlülüğünün ne şekilde yerine getirileceğine ilişkin usul ve esaslar ilgili bakanlıklar ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun görüşü alınarak Ticaret Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

BAKANLIK TAKİP EDECEK

Tüm kooperatifleri kapsayacak ve değişik kanunlara tabi kooperatifler arasında düzen sağlayacak KOOPBİS, bir yıl içinde kurulacak. İlgili bakanlıklar, sistemin kurulum sürecinde kendi sistemlerindeki verileri aktarmak, uygulamaya geçtikten sonra da kooperatif ve üst kuruluşlarınca yapılan veri girişlerini takip etmekle sorumlu olacak.

ORTAKLARIN KİMLİK, İLETİŞİM VE PAY BİLGİLERİ

Kooperatif ve üst kuruluşları yönetim kurulu üyeleri; ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, ortakların kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini ve gerekli tüm bilgileri KOOPBİS'in kurulmasının ardından 6 ay içinde aktaracak.

HÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEYENE CEZA

Bu süreçte kooperatifler ve üst kuruluşları, genel kurul toplantısına katılma hakkına haiz ortakları gösteren listeleri, bu madde yürürlüğe girmeden önceki hükümlere göre almaya devam edecek. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, idari para cezası ile cezalandırılacak.

ARA VERME KOŞULU KALDIRILDI

Ayrıca kamu kaynaklarından desteklenen kredilere kefil olan kooperatifler ile kamu kaynaklı tarımsal desteklemelere aracılık yapan kooperatifler ve bunların üst kuruluşlarında üst üste iki dönem yönetim kurulu üyeliği yapanların, aradan bir seçim dönemi geçmedikçe bu göreve tekrar seçilemeyeceğine dair yedinci madde tekliften çıkarıldı.

ERSİN ODABAŞI/İLKSAYFA