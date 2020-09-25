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Köpeği çuvala koyup, ağaçlık alana terk ettiler

ÇANAKKALE’nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy'de, sokak köpeği sadece başı dışarıda kalacak şekilde çuvala konulup, ağaçlık alana bırakıldı.
Köpeği çuvala koyup, ağaçlık alana terk ettiler

Geçen pazar günü Yenice ilçesine bağlı Pazarköy yakınlarındaki Aykırıkıran Tepesi mevkisinde yürüyen 2 kişi, ağaçlar arasında köpek sesi duydu. Sesin geldiği bölgeye giden 2 kişi, bir köpeğin çuvalın içerisine konarak bağlandığını gördü. Köpeği saldırdığı için kurtaramayan 2 kişi, durumu Pazarköy Jandarma Karakolu’na haber verdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, köpeği kurtararak karakol bahçesine götürdü. Karakolda beslenen köpeğe, veteriner hekim tarafından kuduz aşısı da yapıldı. 

KRİMİNAL İNCELEME YAPILACAK

Aynı köyde, geçen pazartesi de bir sokak köpeği av tüfeğiyle vurulmuştu. Köpeğin sakat kaldığı olayla ilgili soruşturmada ise savcılık, İstanbul'da tedavisi süren köpeğin vücudundan çıkan saçmaların kriminal incelemeye gönderilmesine karar verdi. Köydeki köpeklere yönelik 2 saldırıyı yapan kişi ya da kişilerin yakalanması için soruşturma sürüyor.

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