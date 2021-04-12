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Köpek parkının sayıları artıyor

Mamak Belediyesi, ikinci Köpek Oyun Parkı’nı  Akşemsettin Mahallesi’nde bulunan Demokrasi Mahallesi’nde hayata geçiriyor. 
Köpek parkının sayıları artıyor

Parkın 225 metrekarelik bölümünde hayata geçen köpek parkı, köpeklerin daha özgür dolaşabilmelerine imkan sağlayacak. Köpeklerin sahipleriyle birlikte şehir ortamında özgürce hareket edip, keyifli zaman geçirebilmeleri amacıyla planlayıp hayata geçirilen parkta,  tahterevalli, lastik atlama, standart atlama, atlama duvarları, standart tünel, köpek yürüyüş parkuru, tırmanma, slalom set, bar slalom, denge basamağı bulunuyor.

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Tasmasız oynayabilecekler
Köpeklerin egzersiz ihtiyaçlarını karşılamasına imkan sağlayan parkurlara sahip parkta can dostlar için tüm detaylar düşünülürken, adeta ailenin bir üyesi haline gelmiş sevimli patiler, gezmeye, oynamaya, doğal ortamlarla buluşma ihtiyaçlarını bu parkta giderebilecekler. Diğer parklarda, yeşil alanlarda köpeklerini serbestçe bırakıp dolaştıramayan hayvanseverler, Köpek Parkı ile tam da bu noktada köpeklerinin yasal bir şekilde tasmasız oynayabilecekleri alana kavuşmuş oldular. Tel örgülerle çevrilen bu parkta hayvan sahiplerinin evcil hayvanlarını rahat bir şekilde gezdirebileceğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, aynı zamanda halka açık alanlarda gezdirilen evcil hayvanlarla ilgili gelen şikayetlerin de önüne geçildiğini ifade etti.

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