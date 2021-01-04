  • BIST 1.495
  • Altın 463,565
  • Dolar 7,3991
  • Euro 9,0674
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 5 °C
»

Köpek saldırısında ölen liseli Mehmet'in ismi, kütüphaneye verildi

KAYSERİ'de 2 yıl önce okul çıkışı başıboş köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden lise öğrencisi Mehmet Özer'in (14) ismi Hacılar Belediyesi tarafından oluşturulan çocuk kütüphanesine verildi.
Köpek saldırısında ölen liseli Mehmet'in ismi, kütüphaneye verildi

Olay, 4 Ocak 2019'da Hacılan ilçesi Akdam Mahallesi'nde meydana geldi. Baki- Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi 9’uncu sınıfı öğrencileri Mehmet Özer ve Hacı Ali Tuğrul, okul çıkışı evlerine giderken yaklaşık 25 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeklerin arasında kalan öğrencilerden Mehmet Özer, olay yerinde yaşamını yitirdi. Hacı Ali Tuğrul ise çevredeki vatandaşlar ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yaralı olarak kurtuldu.

İSMİ ÇOCUK KÜTÜPHANESİNE VERİLDİ

Olayın 2'nci yıl dönümünde Hacılar Belediyesi tarafından Mehmet Özer'in ismi, Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi içindeki çocuk kütüphanesine verildi. Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile Mehmet Özer'in babası Alpay ve annesi Sevda Özer, çocuk kütüphanesinde incelemelerde bulundu. Başkan Özdoğan, "Planladığımız iş ve işlemlere bir yenisini daha ekleyerek Kültür Merkezimiz içerisinde çocuk kütüphanesini tamamlamıştık. Buraya elim bir olayda vefat eden yavrumuz Mehmet Özer’in ismini verdik. Mehmet ismi burada yaşayacak. Kütüphanemiz pandemi sürecinden sonra faaliyete geçecek. Burayı çocuk kütüphanesi olarak adlandırdık ama aynı zamanda bir anaokulunda bir kreşte hangi oyuncaklar varsa hangi akıl oyunları varsa burada da çocuklarımız onları bulabilecekler" dedi. Alpay- Sevda Özer çifti de Başkan Özdoğan'a teşekkür etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yılbaşı gecesi yanan mağazada yeniden yangın çıktı; 2 iş yeri küle döndü02 Ocak 2021 Cumartesi 18:25
  • Kulakları kesilen kediye hayvanseverler sahip çıktı02 Ocak 2021 Cumartesi 17:27
  • Malatya'da devrilen TIR'ın sürücüsü öldü02 Ocak 2021 Cumartesi 17:26
  • Bursa'da örtü yangını02 Ocak 2021 Cumartesi 16:32
  • Okul müdürü, 21 günde annesi, babası ve iki ablasını toprağa verdi02 Ocak 2021 Cumartesi 16:30
  • Arazideki 1000'in üzerinde ağaç kesilince, mirasçı kardeşler nöbete başladı02 Ocak 2021 Cumartesi 16:29
  • Karacalar köye indi02 Ocak 2021 Cumartesi 16:28
  • Tarlaya giden çiftin iki katlı evi alev alev yandı02 Ocak 2021 Cumartesi 15:34
  • Turistler, Afyonkarahisar'ın tarihi Frigya bölgesine hayran kaldı02 Ocak 2021 Cumartesi 15:34
  • Hastane yangınında yaralanan akademisyen, hayatını kaybetti02 Ocak 2021 Cumartesi 15:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti