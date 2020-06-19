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Köpekleri acımasızca dövüştürüp kameraya kaydettiler

Köpekleri acımasızca dövüştürüp kameraya kaydettiler
Eyüpsultan'da kangal cinsi iki köpeği acımasızca dövüştürüp, o anları kameraya kaydettiler. 

Kemerburgaz Mahallesi'nde geçen hafta bir grup tarafından yasadışı köpek dövüşü organize edildi. Boş bir arazide iki kangal köpeğinin dövüştürülmesini çok sayıda kişi izledi. Köpek dövüşünü izleyenlerin, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü. İzleyiciler arasında bulunan bir kişi o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.

"YANAŞMAYIN RAHAT BIRAKIN KÖPEKLERİ"

Görüntülerde, köpekler birbirleriyle dövüşürken, yaklaşmamaları yönünde izleyenler sık sık uyarıldı. Dövüş sırasında bir kişi, "Yanaşmayın, köpekleri rahat bırakın" derken, oradakilerin sık sık "haydi oğlum" şeklinde köpeklere seslendikleri görüldü. Dövüşen köpeklerin birbirlerine üstünlük sağlayamaması üzerine dövüş sona erdirildi.

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