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Köpeklerin minder keyfi 

Keçiören Belediyesi tarafından el konularak bakım ve tedavi altına alınan 77 köpek kendileri için temin edilen özel minderlerde keyifli vakit geçiriyor. 
Köpeklerin minder keyfi 

Fiziki ve psikolojik yönden uygulanan tedavilerin ardından mutlulukları gözlerine yansıyan sevimli köpekler için veterinerler de seferber oluyor. 

Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi edilerek psikolojik yönden normale döndürülen köpekler için Başkan Altınok’un talimatıyla oyun minderleri alındı. Rengârenk minderlerde keyifli vakit geçiren köpeklerin mutlulukları da gözlerine yansıdı.

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da sık sık ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldığı köpeklerin sahiplendirilerek mutlu yuvalarına kavuşturulacaklarını kaydetti.

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BAŞKAN ALTINOK: KÖPEKLERİMİZ MUTLU
Altınok, Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan kedi ve köpeklerin son durumları hakkında şu bilgileri verdi:
“Her bir köpeğimizi gezintiye çıkarılarak günlük tuvalet ve gezinti ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aşılarının olmama ihtimaline karşı bu canlılarımızın aşılarını da yaptık. Hepsini tek tek tıraş ederek yıkadık. Canlılarımız küçük ırk kategorisinde olduğu için kaliteli mama ile besliyoruz. Gayet mutlu olan köpeklerimizle veterinerlerimiz tek tek ilgileniyor.”

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