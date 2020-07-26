  • BIST 1.192
  • Altın 418,635
  • Dolar 6,8450
  • Euro 7,9603
  • Ankara 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 34 °C
»

Köpeklerin saldırısına uğrayan kadının yardımına çevredekiler koştu

Muğla'nın Milas ilçesinde, yolda yürürken köpeklerin saldırısına uğrayan Fadime Tüzün (38), yaşadıklarını anlattı.
Köpeklerin saldırısına uğrayan kadının yardımına çevredekiler koştu

Evli ve 2 çocuk annesi Tüzün, "Açıköğretim sınavına girmek için sabah evden ayrıldım. Otogara doğru yürürken köpekler bir anda saldırdı. Canımı kurtarmak için çantamı savurmaya başladım. Avazım çıktığı kadar bağırdım. Akaryakıt istasyonunda çalışan Yaşar ağabey yardımıma koştu. O sırada köpekler kaçmaya başladı. Yaşamımın 20 yılı köyde geçti. Başıma böyle bir olay gelmedi. Bu görüntüler turistlik bir mahalleye yakışmıyor. Yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını istiyorum'' dedi. 

Belediyeye şikayette bulunacağını söyleyen Tüzün, ''Bana bir şey olsa evlatlarıma kim bakacaktı? Milas Kaymakamlığı ile belediyeye şikayet dilekçesi vereceğim. Kimse, hayvanları sevmediğimi düşünmesin. Evimde kedi ve köpek besliyorum, sokak hayvanlarına yemek veriyorum. Bu olayı yaşlılar, çocuklar ve kendini savunamayacak birisi yaşasaydı kötü sonuç doğurabilirdi" diye konuştu.

Öte yandan Tüzün, akaryakıt istasyonunda giderek kendisine yardımda bulunan Yaşar Büyükakça'ya teşekkür etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fabrika çatısında çıkan yangın söndürüldü26 Temmuz 2020 Pazar 14:17
  • Kazada ayağı kopan motosikletli genç yaşamını yitirdi26 Temmuz 2020 Pazar 14:16
  • Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı yeni hizmet binası açılıyor26 Temmuz 2020 Pazar 13:47
  • Dev tatbikata Türkiye de katıldı!26 Temmuz 2020 Pazar 13:45
  • Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi26 Temmuz 2020 Pazar 13:42
  • Azeri doktor: Türkiye’deki bilim kurulunun çalışmaları burada da uygulanıyor26 Temmuz 2020 Pazar 12:48
  • Azerbaycan Ordusu'nun sınır hattındaki mevzilerini görüntülendi26 Temmuz 2020 Pazar 12:47
  • KKTC Başbakanı Tatar: Türkiye’miz ile aramızı açma çabalarına asla izin vermem26 Temmuz 2020 Pazar 12:46
  • Patara Plajı'nda, caretta caretta yuva rekoru26 Temmuz 2020 Pazar 12:45
  • Heybeliada'da batan tekneye ilk ulaşan balıkçı o anları anlattı26 Temmuz 2020 Pazar 12:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti