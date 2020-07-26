Köpeklerin saldırısına uğrayan kadının yardımına çevredekiler koştu

Muğla'nın Milas ilçesinde, yolda yürürken köpeklerin saldırısına uğrayan Fadime Tüzün (38), yaşadıklarını anlattı.

Evli ve 2 çocuk annesi Tüzün, "Açıköğretim sınavına girmek için sabah evden ayrıldım. Otogara doğru yürürken köpekler bir anda saldırdı. Canımı kurtarmak için çantamı savurmaya başladım. Avazım çıktığı kadar bağırdım. Akaryakıt istasyonunda çalışan Yaşar ağabey yardımıma koştu. O sırada köpekler kaçmaya başladı. Yaşamımın 20 yılı köyde geçti. Başıma böyle bir olay gelmedi. Bu görüntüler turistlik bir mahalleye yakışmıyor. Yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını istiyorum'' dedi.

Belediyeye şikayette bulunacağını söyleyen Tüzün, ''Bana bir şey olsa evlatlarıma kim bakacaktı? Milas Kaymakamlığı ile belediyeye şikayet dilekçesi vereceğim. Kimse, hayvanları sevmediğimi düşünmesin. Evimde kedi ve köpek besliyorum, sokak hayvanlarına yemek veriyorum. Bu olayı yaşlılar, çocuklar ve kendini savunamayacak birisi yaşasaydı kötü sonuç doğurabilirdi" diye konuştu.

Öte yandan Tüzün, akaryakıt istasyonunda giderek kendisine yardımda bulunan Yaşar Büyükakça'ya teşekkür etti.