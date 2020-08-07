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Köprüden uçan traktördeki çift yaralandı

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün köprüden uçması sonucu sürücü İrfan ve eşi Selver Güngör yaralandı.
Köprüden uçan traktördeki çift yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çokak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre tarlada çalıştıktan sonra eve dönüş için eşi Selver ile yola çıkan İrfan Güngör yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 5 metre yükseklikteki Karasu köprüsünden uçtu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, Güngör çiftini Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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