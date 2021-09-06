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Köprülü Kanyon'da günde 5 bin kişi rafting yapıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki dünyaca ünlü Köprülü Kanyon'da koronavirüs salgınına rağmen özellikle hafta sonlarında günlük yaklaşık 5 bin yerli ve yabancı turist rafting yapıyor.
Köprülü Kanyon'da günde 5 bin kişi rafting yapıyor

Manavgat'ta, macera ve adrenalin meraklıları ile sıcak havadan bunalanların vazgeçilmez mekanı olan Köprülü Kanyon, rafting meraklılarını yeniden ağırlamaya başladı. Geçen yıl koronavirüs salgını sebebiyle ilginin oldukça az olduğu Köprülü Kanyon bu sene turizm sezonunun başlamasıyla eski günlerine döndü. 28 Temmuz'da Manavgat'ta 4 ayrı noktada başlayan ve Türkiye'nin en büyük orman yangını sırasında 10 gün boyunca kapalı olan işletmeler, yasağın kalkmasının ardından yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor.

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Özellikle hafta sonları, hem Antalya genelinde bulunan otellerde tatil yapan yabancı turistler hem de çevre il ve ilçelerden gelenler sıcak havada buz gibi suyun keyfini çıkarıyor. Rafting işletmecileri, Köprülü Kanyon'un eski günlerine hala dönmemesine rağmen, hafta sonlarında yaklaşık 5 bin kişinin rafting yaptığını belirtti.
Rafting firmalarıyla anlaşan yeri ve yabancı turistler, özel servislerle sabah erken saatlerde otellerinden alınarak Köprülü Kanyon Milli Parkı'na getiriliyor. Köprüçay Irmağı'ndaki parkur hakkında rehberlerden bilgi alan turistler, can yelekleri ve kasklarını alarak, başlangıç noktasına götürülüyor. Bot gruplarının oluşturulmasının ardından macera ve adrenalin için kendilerini Köprüçay Irmağı'nın serin sularına bırakan turistler, unutulmaz bir gün geçiriyor.

Litvanya'dan eşiyle tatile gelen Zana Andrukiabec, "Türkiye'ye ilk defa tatile geliyoruz. Daha önce hiç rafting yapmadım. Bu benim için farklı bir deneyim olacak. Ben Litvanyalıyım, demin girdiğimiz su benim için bile soğuktu. Irmağın suyunu merak ediyorum. Şimdi kaskımızı ve can yeleklerimizi aldık. Şimdilik her şey çok iyi gidiyor" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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