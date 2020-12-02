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Köprülü kavşağın yüzde 45'i bitti

Havaalanı yolu üzerinde bulunan Hasköy Kavşağı’nın (Eski Fruko Kavşağı) yıllardır çözülemeyen trafik sorununa temmuz ayında neşter vuran Büyükşehir Belediyesi, köprülü kavşak çalışmalarını yaklaşık yüzde 45 oranında tamamladı.
Köprülü kavşağın yüzde 45'i bitti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden temmuz ayında çalışmaların başladığını, “Hasköy’de, Havaalanı yolu üzeri Fruko Kavşağı olarak bilinen noktada kesintisiz ulaşım için köprülü kavşak yapım çalışmalarına başlıyoruz. Ankaralı hemşehrilerimizin ulaşım sorunun çözmek bizim görevimizdir. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” sözleriyle duyurdu.

Son 4 ayda Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ilk etapta Havaalanı yolu istikametinde yürütülen çalışmalarda yaklaşık yüzde 45 oranında ilerleme sağlanırken, toprakarme imalatında da sona yaklaşıldı. Bu hafta içinde kirişlerin konulmasının ardından çalışmalar Ankara istikametinde başlayacak.

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3 GİDİŞ-3 GELİŞ OLMAK ÜZERE 6 ŞERİTTEN OLUŞUYOR
Her bir köprü uzunluğu 330 metre olacak köprülü kavşak, 3 gidiş-3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşacak.

Yıllardır bölge halkının trafik sıkışıklığı yaşadığı Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde yer alan yeni köprülü kavşak; Keçiören, Altındağ ve Pursaklar ilçelerine bağlantısı olan önemli bir noktada bulunurken, Çaldıran ve Yeşilöz Mahallerine giriş çıkış güzergahında hem trafiği büyük ölçüde rahatlatacak hem de yan yollarla geçişi kolaylaştıracak. 

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Esenboğa Havaalanı yolunda seyahat eden sürücüler için kesintisiz trafiği sağlayacak olan köprülü kavşak yapımının tamamlanmasıyla trafik kazalarının en aza inmesi hedeflenirken, sinyalize dönel kavşak sayesinde de sürücüler daha kolay ulaşım imkanına kavuşacak.

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